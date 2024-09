Francone primo della lista | La mia stima per Michele

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si chiamerà "Civici con de Pascale presidente", la cordata formata da oltre 60 liste civiche che sosterrà la candidatura dell’attuale sindaco di Ravenna –de Pascale - alla presidenza regionale. Nel pomeriggio di ieri, al Salone EstenseRocca di Lugo è stato presentato ildei 50 candidati del territorio regionale previsti e divisi nei vari collegi provinciale, Riccardo, insegnante ed ex sindaco di Bagnara di Romagna. "Qualcuno si poteva aspettare da me una scelta diversa – ha sottolineatoche, per due mandati, ha svolto il ruolo dicittadino quale espressione di unacivica opposta al PD –. In fondo però si tratta di una scelta non così diversa. Affronto questa nuova opportunità di servizio come civico che ha deciso di prendere una posizione in nome di una esperienza portata avanti in 4 anni di partecipazione al consiglio provinciale.