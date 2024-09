È una tragedia Incendio nel dormitorio di una scuola | 17 bambini morti carbonizzati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2024, un tragicoha colpito la Hillside Endarasha Academy a Kieni, nel Kenya centrale, causando la morte di almeno 17. Il rogo è divampato neldellamentre gli studenti, di età compresa tra i 9 e i 12 anni, dormivano, trasformando una notte di quiete in un incubo. Secondo le autorità locali, il fuoco ha iniziato a propagarsi rapidamente, avvolgendo ilin pochi minuti. I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente, ma le fiamme avevano già causato danni irreparabili. >> Aereo precipita sulla casa: Barbara muore sul colpo, il marito era uscito per fare la spesa I corpi delle vittime, molti dei quali sono stati trovati in condizioni irriconoscibili, sono stati recuperati dai soccorritori.