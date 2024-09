Dragons subito in buona forma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bel clima alle Toscanini nel primo test match deiin pre-season. I rossoblù hanno affrontato la Vismederi Costone Siena,zione vincitrice dell’ultimo campionato di serie C, in una partita dove volutamente le due squadre non hanno tenuto il conto del punteggio, ma si sono concentrate sul provare schemi e affiatamento. Tanti i tifosi presenti per la ‘prima’ (non ufficiale) della nuovazione di Marco Pinelli che, a fine partita, ha detto: "Ringraziamo il Costone Siena, squadra di categoria superiore, per la disponibilità dimostrata in questo primo scrimmage stagionale. Per noi si è trattato di una preziosa opportunità per concludere la prima settimana di allenamento e guardare alla prossima con interessanti spunti di lavoro. Un ottimo modo di partire, ragazzi delle giovanili e appassionati numerosi ad assistere ad una amichevole estiva. Segno di grande attaccamento.