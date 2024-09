Dalle api rosse alla zanzara tigre mi pare che l’invasione di nuovi insetti sia cominciata anni fa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Alessio Andreoli Nel leggere l’articolo “Colonia di api nane rosee” nella sezione Ambiente&Veleni del Fatto Quotidiano non ho potuto fare a meno di pensare ad altre specie non autoctone che negli ultimi decenni mi è capitato di vedere in giro quando vado a passeggiare in campagna, sulle rive dei canali o nei parchi.dimi sembra sia inqualche anno fa quando si diffuse in brevissimo tempo la ruga defogliatrice infantria. Ho visto interi filari di piante, in primavera inoltrata quando la vegetazione dovrebbe essere più rigogliosa, completamente senza foglie. Lo spettacolo era inquietante perché vedere tutti i rami spogli vicino ad altre piante completamente verdeggianti dava un enorme senso di squallore. Addirittura c’erano centinaia di esemplari che si arrampicavano anche sui muri esterni delle case di campagna o periferia.