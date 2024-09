C' è Posta Per Te registrazioni al via per il 2025 | date e come partecipare

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al via ledi C'èPer Te. La padrona di casa Maria De Filippi, al lavoro durante l'estate con ledi Tu Si Que Vales, Amici 24 e Uomini e Donne, si dedicherà anche al suo programma a cui tiene maggiormente. Con l'inizio delledi C'èPer Te a partire da mercoledì 11 settembre 2024,ogni anno, inizieranno a filtrare anche le indiscrezioni che riguardano gli ospiti e le storie che, per diverse settimane, ci terranno incollati agli schermi del televisore. Anche per l'edizione in onda a gennaio, C'èPer Te non deluderà i suoi fan. Le puntate si preannunciano piene di emozioni, con storie che spaziano dai tradimenti e dai matrimoni interrotti agli amori ritrovati dopo anni di lontananza.