Castelleone | camionista ubriaco sbatte contro un muro e abbatte i pali della luce

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Danni al patrimonio pubblico e privato provocati a causa delle libagioni fuorillo. Il protagonistavicenda è un uomo di 63 anni, denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida di un camion. Il conducente è stato identificato dai carabinieristazione diche mercoledì scorso, si sono recati sul luogo di un incidente. Qui hanno trovato un camion che, dopo aver perso illlo, ha urtato ilesterno di un'azienda,ndo diversi. I militari dell’Arma, dopo aver verificato lo stato di salute del conducente, hanno notato come questi fosse in evidente stato di ebbrezza.