Belen lancia una ‘stoccata’ a Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Affari di famiglia Nel chiacchierato esordio diDead Affari Tuoi non poteva non “intromettersi” anche l’ormai ex moglieRodriguez. Nelle scorse ore, la showgirl argentina, in procinto di sbarcare sul Nove e Real Time, si è infatti lasciata andare ad una battuta pungente circa la nuova avventura professionale di. Nella serata di ieri, un utente le ha scritto su Instagram: Vogliamo anche te ad Affari Tuoinon si è fatta cogliere impreparata e prontamente ha scelto di rispondere: Non sono stati buoni affari. Un’allusione per nulla velata al suo matrimonio burrascoso con De, ormai definitivamente accantonato. Tuttavia, forse per sancire una ritrovata armonia conanche per il bene del figlio Santiago,ha allegato al suo commento l’emoji di una faccina sorridente per ‘smorzare’ il tono.