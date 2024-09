Atletica Petrillo in semifinale alle Paralimpiadi Dieng quarto sui 1500 Bagaini eliminato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non soltanto l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso (categoria F11) nella mattinata dedicata all’leggera nell’ambito delledi Parigi 2024. Altri tre italiani erano in gara allo Stade de France in questa terzultima giornata dedicata ai Giochi nella capitale francese, ottenendo risultati di rilievo. Ndiagaha concluso alposto suimetri (categoria T20) con il tempo di 3:50.24. L’azzurro si è fermato a tre decimi dalla medaglia di bronzo finita al collo dello statunitense Michael Branningan (3:49.91) e a otto decimi dall’argento conquistato dal portoghese Sandro Baessa (3:49.46), mentre il britannico Ben Sandilands ha dominato la gara e ha firmato il nuovo record del mondo (3:45.40). Valentinasi è qualificatasemifinali dei 200 metri (categoria T12): il terzo posto nella propria batteria con il crono di 25.