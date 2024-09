6 settembre 2007 17 anni fa moriva Luciano Pavarotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 62024 – Diciassettefa, il 6a 71dopo una lunga battaglia per un tumore al pancreas nella sua villa, nelle campagne alle porte di Modena. Allora la 'sua' Modena gli tributò un grande omaggio di commozione e di affetto: centomila persone - tra cui l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - si recarono alla camera ardente in Cattedrale, doveriposava in una bara bianca, con uno smoking simile a quelli con cui era andato in scena mille volte e un papillon bianco, in mano un rosario e un fazzoletto bianco. Cinquantamila quelle che seguirono dalle piazze e dalle strade del centro storico i funerali in Duomo, trasmessi in diretta tv e da due maxischermi allestiti in piazza Grande e piazza Sant'Agostino.