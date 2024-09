Winx Club 20th Celebration Party a Rimini FOTO

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tra musica e ricordi una giornata speciale con migliaia di fans per festeggiare la lunga storia d’amore con le fatine di Iginio Straffi– Fan fedelissimi, arrivati da oltre 30 paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Olanda, Sud Africa e molti altri hanno invaso le strade della città.è stata palcoscenico del più grande appuntamento 2024 dell’universoe Piazza Malatesta è diventata il centro di Alfea per un giorno. Occasione è stato l’esclusivo evento a loro dedicato, organizzato da Rainbow, in collaborazione con il Comune di, per celebrare i 20 anni di una delle serie TV più amate al mondo, quella delle leggendarie fatine, icone di stile e fonte d’ispirazione, con cui Iginio Straffi ha fatto sognare diverse generazioni.