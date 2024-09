Villaricca Via Corigliano | allagamenti ricorrenti in strada

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Persistentiall’incrocio tra viae via Roma durante i temporali: automobilisti in difficoltà e danni ingenti alle vetture, senza alcun provvedimento da parte del comune.: Il persistente problema deglicontinua a colpire la zona di, in particolare l’incrocio tra viae via Roma. Ogni volta che si verifica un temporale, l’area viene sistematicamente sommersa dall’acqua, creando notevoli disagi per gli automobilisti e gravi danni alle vetture. Nonostante la frequenza e la gravità di questo fenomeno, il comune dinon ha ancora adottato misure efficaci per risolvere la situazione.