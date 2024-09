Tor Bella Monaca smantellata centrale dello spaccio | arrestate 10 persone sequestrati oltre 72 kg di cocaina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del ServizioInvestigazione Criminalità Organizzata (SCICO), in cooperazione con la Drug Enforcement Administration (D.E.A.) americana nell’ambito del coordinamento effettuato dal Comando Generale – II Reparto della Guardia di Finanza, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10(di cui 8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), per le ipotesi di reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione e traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegali di armi, possesso di documenti di identificazione falsi, sostituzione di persona e furto di energia elettrica.