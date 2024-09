Tennis Jasmine Paolini resta numero 5 del ranking WTA Aggancio al record di Schiavone rimandato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con la qualificazione alla semifinale dello US Open 2024 di Jessica Pegula,resteròcinque del mondo. Rimandata dunque la possibilità della toscana di eguagliare ildi Francesca, che è stata al quarto posto delWTA nel gennaio 2011, miglior risultato di sempre per unata italiana. Aserviva una sconfitta di Pegula per celebrare l’ennesimo incredibile risultato in un 2024 da favola per la toscana, ma l’americana ha schiantato Iga Swiatek nel proprio quarto di finale, centrando la prima semifinale Slam della carriera.si era fermata, invece, negli ottavi di finale contro la ceca Karolina Muchova, che sarà proprio l’avversaria di Pegula nella notte di domani.