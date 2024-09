Pronti riaprono i nidi d’infanzia a Empoli In 318 torneranno fra i banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Oggi riprendono le attività educative neie al Centro Zerosei. Il personale educativo, ausiliario e cuciniere ha già ripreso servizio a inizio settimana e questo consente di ripartire si spera nel modo più sereno possibile per i piccolissimi e le loro famiglie. Dopo l’avvio odierno, i servizi educativi comunali andranno avanti fino al 23 luglio 2025, secondo il calendario annuale delle attività educative. Come ogni anno, saranno le bambine e i bambini, già frequentanti lo scorso anno, a riprendere per primi: è importante dedicare loro un tempo esclusivo per riallacciare relazioni, sospese nel periodo estivo, per riappropriarsi in tutta serenità degli spazi e dei tempi del nido e prepararsi all’arrivo delle bambine e dei bambini nuovi iscritti. Una procedura che consente di favorire un contesto educativo sereno e maggiormente accogliente.