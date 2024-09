Premio Bresson a Bellocchio | la Chiesa è talmente alla frutta da onorare i suoi nemici

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set – Lapremia Marcoe se ne vanta pure sulle proprie pagine web. Per carità, il tema “potere inesistente nel XXI secolo” è straconosciuto. Soprattutto se si parla di completo ripiegamento a tutti i diktat progressisti su immigrazione, sistema economico, società, o di completo “silenzio ripiegamento” sulle derive etiche (contro le quali ogni tanto esce una dichiarazione, o più propriamente viene espressa in una “nascostissima enclica, sommersa da tentativi squallidi di dialogo con l’universo liberal), non è una notivà. Diciamo che rendere meno evidente la propria auto-distruzione potrebbe essere, come dire, “interessante”. Ma, evidentemente, in Santa Sede stanno progressivamente mollando pure le apparenze. Perché il patrocinio non lascia dubbi: è il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede stessa.