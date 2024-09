Palacios due settimane per ambientarsi | al lavoro per esordire con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) La sosta per le nazionali giova a Tomas, che avrà così il tempo necessario per iniziare adale di lavorare per essere pronto nel momento del suo esordio con la maglia nerazzurra.SUL CAMPO – Tomasè l’ultimo colpo di calciomercato effettuato dal. L’argentino ha aggiunto il suo nome alla lista dei nuovi acquisti, dopo gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Il suo ruolo è chiaro: fornire un’alternativa in più sulla sinistra, dove al momento il solo Carlos Augusto si ritrova a fare la riserva in due ruoli: in fascia, come vice di Federico Dimarco, e nel terzetto difensivo, come vice di Alessandro Bastoni. Chiaramente, vista anche la giovane età, non è ancora pronto per scendere in campo – quantomeno da titolare – con la maglia nerazzurra.