Only Murders in the Building avrà una quinta stagione per Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)in theunaperha annunciato che la serie comedyin the, vincitrice degli Emmy e prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per unacomposta da dieci episodi. La quartadiin theè attualmente disponibile in streaming su, con nuovi episodi ogni martedì. Il cast della quartaè il più ricco di star, con il ritorno si Meryl Streep, pluripremiata agli Oscar/Emmy, e di Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon che si uniscono a Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Michael Cyril Creighton. I co-creatori e sceneggiatori diin thesono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking).