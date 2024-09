Olimpia Merlo AWS | La partnership è espansione ma anche consolidamento di prodotto

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per cercare di avere un osservatorio privilegiato sull’importanza delle tecnologie di AWS per i clienti, sul livello di competenza e di cultura digitale che AWS riscontra quando si trova a lavorare in collaborazione con aziende italiane, con uno sguardo particolare al mondo dei media, sul ruolo dei partner di AWS e sull’importanza del trasferimento di competenze e di cultura digitale, non poteva esserci modo migliore di affrontare queste tematiche con, SMB Sales Leader dell’area EMEA di Amazon Web Services. La sua formazione, incentrata sull’economia e sulle nuove tecnologie, e la sua esperienza sono state cruciali per il suo approdo in Amazon, sin dal 2016.