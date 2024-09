Novello cantiere a singhiozzo Incertezza sulla fine dei lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non ci sono ‘umarell’ a vigilare sui progressi del, l’afa di questa bollente estate sconsiglia anche i più ostinati dal passare un po’ di tempo tra via Cavalcavia e via Ravennate, dove un tempo c’era il mercato ortofrutticolo. Allora c’era molta vita da quelle parti, adesso no: idell’embrione del mega progetto del quartiere, trecento appartamenti (poi ridotti a cento) da mettere sul mercato a prezzi ridotti, pare un’idea dell’ex sindaco e architetto Edoardo Preger, vanno avanti a spizzichi e bocconi. Un edificio è arrivato al secondo piano, l’altro è fermo al primo solaio, sotto al quale ci sono ancora i sostegni che i muratori chiamano ‘cristi’ per la forma vagamente a croce. Non si sa neppure di preciso da quando la situazione si sia fermata a questo punto, bisognerebbe chiedere a qualche ‘umarell’ della zona.