No Papa Francesco non ha nominato Klaus Schwab come vescovo universale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 1° settembre 2024 è stato pubblicato su TikTok un video nel quale si vede lo screenshot di un testo secondo il qualeavrebbe, presidente del World Economic Forum (WEF),». Secondo il post, ciò sarebbe avvenuto perché ilavrebbe sostenuto che «il suo di, ndr piano per riportare la natura alla sua posizione di primato nell’ordine mondiale significa che è una figura più rilevante di Gesù Cristo nel 2024». Inoltre, in sovraimpressione si vede un altro screenshot di un presunto post, in inglese, dell’account X di, in cui si legge che «è più santo di Gesù Cristo». La notizia è falsa.