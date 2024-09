Maltempo forti piogge sull' Italia Nubifragi in Piemonte Allerta rossa in Veneto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) Èsu quasi tutta l’in, mentre è arancione in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,e Toscana (oltre che su alcuni settori del). Gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta.molto intense sul: Vigili del fuoco al lavoro a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si registrano una serie di allagamenti. A Mattie, poco più di 700 metri di altitudine, è esondato il rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso: secondo le prime informazioni, sono isolate venti persone in borgata Combe.e disagi anche il Liguria e Valle d'Aosta.