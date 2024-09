L’allarme del Cnr | l’autunno porta un incremento di fulmini sulla Capitale Protezione Civile già in stato di allerta

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 5 settembre 2024)del Cnr:undigià indi. Roma, famosa per il suo clima mite, sta vivendo un aumento insolito di, soprattutto nel periodo autunnale. Secondo gli esperti del Cnr, il rischio di fulminazioni è in crescita e la città deve essere pronta a fronteggiare questa nuova sfida meteorologica. Laè già attiva nel monitorare la situazione e invita i cittadini alla prudenza. La città di Roma sta diventando particolarmente vulnerabile Notizie.com foto Ansa Roma, con il suo vasto tessuto urbano e i numerosi monumenti, è particolarmente vulnerabile. Per questo, le autorità locali stanno già elaborando strategie di prevenzione e piani di emergenza, invitando i cittadini a prestare attenzione durante i temporali e ad evitare commenti rischiosi.