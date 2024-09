La piscina comunale è chiusa attese nuove valutazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 5 settembre 2024 – La, da oggi, è. Il gestore della struttura ha deciso che l’impianto estivo non proseguirà l’attività oltre la data prevista, quella odierna appunto, mentre la parte invernale non è ancora aperta al pubblico, in attesa delledel Comune. “Lainvernale rischia di non riaprire a settembre, se l’impianto non sarà valutato in sicurezza”. La notizia era arrivata circa tre settimane fa dal Comune. L’undici agosto, l’assessore ai lavori pubblici Luca Bini e i tecnici degli uffici hanno effettuato un sopralluogo all’impianto, in conseguenza alle notizie relative alla relazione sulla staticità effettuata dallo studio Lucchesi-Zambonini. L’attuale amministrazione ha dichiarato senza mezzi termini di “non essere stata messa al corrente della relazione dell’ingegnere e delle prescrizioni”.