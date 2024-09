Giulia Izzo la giovanissima tiktoker fa impazzire il web | una casa acquistata a 20 anni diventa virale!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 settembre 2024), lafail web: unaa 20, una giovane stella del web che brilla di luce propria: ecco chi è la ventenne che sta facendo parlare di sé non solo per i suoi video viral, ma per una conquista che in molti sognano di raggiungere così giovani. Se siete curiosi di sapere come una ragazza di appena vent'abbia potuto compiere passi da gigante nella vita tanto online quanto offline, vi invito a scoprire il percorso di. Questa giovane romana, seguita da oltre mezzo milione di persone su Instagram e quasi due milioni su TikTok, non si è limitata a costruirsi una solida reputazione come attrice e ballerina: ora è anche la felice proprietaria di un appartamento.