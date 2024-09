Farmacie Comunali | ruotano i servizi per controllare cuore ossa e pressione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 – Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata:nelledi Arezzo. Le strumentazioni per i quattro esami sono sottoposte a una periodica turnazione all’interno delle ottodi città e frazioni per garantire vicinanza e prossimità agli utenti, con la nuova distribuzione che sarà attiva da lunedì 9 settembre a sabato 5 ottobre. La volontà è di concretizzare un modello diffuso sul territorio di “farmacia dei” volto a promuovere il benessere, la prevenzione e il monitoraggio dei propri valori, offrendo ai cittadini la possibilità di ottenere risposte in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili in virtù del collegamento in telemedicina che permette di individuare eventuali problematiche da approfondire poi con un medico specialista.