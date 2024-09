Emergenza sicurezza al Quarticciolo | Sott’assedio della criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – ”Con preoccupazione e urgenza, vogliamo sottolineare come il quartieree l’intero quadrante compreso tra Alessandrino e viale Palmiro Togliatti siano ormai sotto assediomalavita. Gli eventi di cronaca nera che continuano a verificarsi, l’ultimo dei quali una sparatoria avvenuta ieri sera, testimoniano il grado di pericolosità raggiunto da queste aree. Apprezziamo l’attenzione che il Ministro degli Interni ha riservato al Municipio VI, con la sua recente visita a Tor Bella Monaca, ma riteniamo imprescindibile che venga estesa anche ale ai quartieri limitrofi. Questi territori necessitano di un intervento immediato, non solo di una presenza simbolica“. Lo dichiara in una nota, il presidente del Municipio V Mauro Caliste.