EA FC 25 introduce il Primo POTM Donna chi potrebbe essere?

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mondo del calcio virtuale sta per vivere un momento storico. Per la prima volta nella storia dei giochi di calcio firmati EA Sports, il premio(Player of the Month) sarà assegnato a una giocatrice della Liga F, il massimo campionato femminile spagnolo. Questa decisione segna un significativo passo avanti verso la parità di genere nel mondo dei videogiochi sportivi e riflette il crescente riconoscimento del calcio femminile a livello globale. In precedenza, ilera un premio esclusivo del calcio maschile, premiando i migliori giocatori delle leghe più prestigiose come la Premier League, La Liga, e la Bundesliga. Tuttavia, con EA FC 25, la casa di produzione ha voluto sottolineare l’importanza del calcio femminile, offrendo la possibilità di eleggere la migliore giocatrice della Liga F.