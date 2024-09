Bici speciali Delpini in sella per testarle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarà l’arcivescovo Mario, domenica prossima, a inaugurare all’Istituto Sacra Famiglia le nuove "special bike", costruite appositamente per persone con disabilità. Le benedirà e poi, da appassionato ciclista, salirà in, insieme agli ospiti di Sacra Famiglia, per collaudarle insieme a loro. Si tratta di un progetto di Fondazione Sacra Famiglia che ha come obiettivo quello di "permettere a tutte le persone con disabilità di godere dei benefici e del divertimento delle due ruote, indipendentemente dalle loro capacità fisiche", spiegano da Fondazione. Per realizzarlo, Fondazione Sacra Famiglia utilizzeràclette a pedalata assistita progettate e costruite per anziani e persone con difficoltà motorie.