Auto tracollo delle vendite | senza incentivi statali il mercato non regge

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mese di agosto 2024 si è rivelato un periodo particolarmente critico per ilitaliano. Si è infatti verificato un caloimmatricolazioni pari al -13,4% rispetto all’anno precedente. Un così marcato declino è attribuibile alla fine deglie all’incertezza economica globale: elementi che hanno contribuito a frenare le. A subirne maggiormente gli effetti è stato il compartoelettriche e dei grandi gruppi industriali come Stellantis.elettriche, un disastro Uno dei settori più colpiti è stato quelloelettriche, che ha visto una riduzionedel –40,6% rispetto ad agosto 2023. L’asdi una strategia dipianificata ha penalizzato ila zero emissioni.