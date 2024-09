Assogestioni -7 miliardi la raccolta nel secondo trimestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) A metà 2024 il patrimonio del mercato italiano del risparmio gestito -la mappa trimestrale di- si è attestato a 2.374di euro, sostenuto in particolare da un effetto performance positivo dello 0,3% nel, mentre il dato disi conferma negativo e lo è per 7,05di euro. A impattare sul bilancio finale sono state soprattutto le gestioni di portafoglio, con un dato didi -5,25di euro. "Le gestioni retail di portafoglio per la clientela 'upper affluent' e private nelhanno attratto +2,37di euro di nuovi capitali.