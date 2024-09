Uomini e Donne Pamela Compagnucci dopo l’operazione per asportare il tumore al seno | Sono un po’ dolorante ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Solo poche ore faha rivelato sui social di trovarsi in ospedale in attesa di esami istologici. “Purtroppo mi hanno trovato un piccoloal, preso in tempo e tolto. Ora aspettiamo gli esami istologici per capire meglio“, le parole dell’ex corteggiatrice di, scelta del tronista Federico Mastrostefano. “Io sto meglio e non vedo l’ora di tornare a casa da mio figlio, dal mio compagno, e da tutta la mia famiglia che aspetta“, ha aggiuntoche,la burrascosa fine della relazione con Federico (che la lasciò in diretta televisiva durante l’edizione del 2010 de L’Isola dei Famosi), ha ritrovato l’amore al fianco di Alberto Gargano, padre di Simone, che l’ex corteggiatrice ha dato alla luce nel 2016.