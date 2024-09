Team Soudal trionfa alla Kronplat King

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Prestazione di assoluto livello per ildi Montemurlo che ha conquistato due successiMarathon, una delle gare di mountain bike più prestigiose svoltasi in provincia di Bolzano. Per la terza volta consecutiva Leonardo Paez e, per la seconda, dopo la vittoria del 2022, Adelheid Morath sono stati incoronati vincitori come "Re" e "Regina" del Plan de Corones. La coppia delMontemurlo è ormai da anni protagonista nella Marathon di San Vigilio di Marebbe e ha completato quest’anno una splendida sequenza sull’impegnativo percorso lungo 64 Km con 3.150 metri di dislivello, aggiungendo questa gemma alle vittorie di questa stagione. Paez dopo una lotta avvincente ha tagliato per primo il traguardo, mentre nella gara femminile, Adelheid Morath hato dopo una gara intensa.