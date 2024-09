Tanti | Assedio Rsa famiglie in grande difficoltà Ad ottobre il primo focus sulle politiche della terza e quarta età

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – “Liste di attesa raddoppiate in Toscana e + 30% ad Arezzo, ma non solo: pochi posti e troppo cari, consempre più ine rette che possono sfiorare anche i 4mila euro se non ci sono le compartecipazioni regionali e comunali. Compartecipazioni che sono sempre più onerose e ricadonofinanze pubbliche in un vortice che, in Toscana, appare sempre più senza controllo. Adesso è sotto gli occhi di tutti che questo sistema rischia il collasso producendo iniquità e profonde ingiustizie sociali. I quotidiani regionali hanno riservato ampio spazio a dati che sollecitano una riflessione complessiva che non è solo economica ma è proprio di sistema. Da tempo il Comune di Arezzo lancia l'allarme, ma propone anche soluzioni che, da ultimo, sembra possano trovare alcuni spiragli di riflessione condivisa e risposte pragmatiche.