Serie A Lotito | Il calcio benefici non ne ha avuti durante il Covid solo danni…

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Ilnon ne hadanni. Il comparto del cinema ha avuto 1,150 miliardi a fondo perduto, lo sport a 360° invece non ha avuto alcuno a fondo perduto”. A parlare è Claudio, intervenuto su Rai 3 alla trasmissione Filo Rosso parlando della salute delitaliano e del rapporto che ha conla politica. “Ciò che ha avuto, solamente per sei mesi, è la sospensione del pagamento dei contributi dell’IVA e dell’IRPEF – ha aggiunto il patron della Lazio – Questi ultimi sono stati spalmati in cinque anni, da pagare mensilmente. Ilversa allo stadio 1,2 miliardi di euro”.si è poi soffermato anche sui diritti tv: “La vendita del diritti televisivi è legata anche alla qualità delle rose e ai giocatori che riusciamo ad ingaggiare. Ma io pongo un interrogativo: ilsvolge un’azione sociale, toglie dalle periferie i ragazzi.