Relazione affettiva chiedo scusa a mia moglie Sangiuliano si commuove in tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con Maria Rosaria Boccia avevo una"di tipo personale, affettivo", ma "per lei pagavo io, non un euro è stato speso dal Mic" e "su questo terreno non sono ricattabile". Arriva in un'intervista al Tg1 la versione del ministro della Cultura Gennarosull'affaire che lo tiene da giorni al centro della bufera.dichiara di aver presentato le dimissioni alla premier Giorgia Meloni che le ha respinte, e chiede"a mia, la persona più importante della mia vita" e alla premier "per l'imbarazzo causato al governo". Ma il caso non accenna a sgonfiarsi e il botta e risposta continuo tra le parole del ministro e l'influencer non si ferma, con la 42enne che commenta l'intervista già dalle anticipazioni: "Iniziamo con le bugie".