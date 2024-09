Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre agli US Open | l’assegno per il vincitore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il confronto tra Jannike Daniilnei quarti di finale degli USè particolarmente atteso dappassionati di tennis. Nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre l’altoatesino incrocerà il russo in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un atto conclusivo anticipato sul cemento di Flushing Meadows a New York. Sarà un confronto di elevato interesse tecnico, addirittura il terzo in stagione in uno Slam dopo la vittoria dell’azzurro nella finale degli Australiane il successo del moscovita nei quarti di finale di Wimbledon.