Premio Medievale Successo Sulle orme di Matteo da Gualdo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il progetto "dida" è il vincitore della sezione "digitale" delItaliadel 2024. Il prestigioso riconoscimento a livello nazionale, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimoniodel nostro paese, è arrivato da una scelta "democratica", grazie ai voti raccolti via internet. Elaborato dal dottorBebi, giovane studioso di storia e di arte, appassionato ed apprezzato uomo di cultura, il progetto prevede la realizzazione di un percorso intermuseale e sovraterritoriale, mettendo in rete le opere dell’artista rinascimentale gualdese. Era stato scelto all’inizio dell’anno ed inserito tra i finalisti per i quali è stato possibile votare sino alla fine dell’agosto scorso.