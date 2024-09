Paralimpiadi di Parigi | la conquista dell’oro di Alberto Amodeo nei 400 stile libero e Fabrizio Cornegliani nella crono su strada

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora una medaglia d’oro per gli azzurri ai Giochi Paralimpici di2024: l’hata nel nuotovincendo i 400S8. Argento per il canadese Reid Maxwell, bronzo per Andrei Nikolaev. «Avevo un’idea di gara in mente ma non ero sicuro potesse funzionare. Stamattina mi sono detto che l’unica possibilità era di entrare e fare il mio e sperare che nessuno ne avesse per venire a prendermi. Mi è andata bene», ha dichiarato ai microfoni Rai. «È stata una bella gara. È incredibile che basti così poco per distruggere una persona. Sono contento, non ho ancora ben realizzato, ma vedere questa gente che gioisce insieme a te è fantastico. Sapevo di stare bene ma da sapere di stare bene a portare a casa un risultato del genere ce ne passa». Questa è la decima medaglia d’oro per l’Italia nel nuoto paralimpico e dodicesima complessiva.