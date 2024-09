Napoli Rione Traiano | Disoccupato professione parcheggiatore abusivo Arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)aggredisce carabiniere:53enneNei database dei centri per l’impiego e per l’INPS quel 53enne di Quarto è considerato. Il 53enne, però, un lavoro ce l’ha e gli serve per campare., l’uomo ronza attorno ad una farmacia in via Cornelia dei Gracchi, quartiere Soccavo. E’ insistente con tutti i clienti arrivati in auto o moto e chiede denaro anche a quelli che sostano per pochi minuti. Il costo spazia dall’offerta a piacere fino al tariffario definito.E per chi non vuole piegarsi a pagare una tassa assurda, insulti e minacce. Tra i vari avventori della farmacia un carabiniere libero dal servizio. Arriva in moto e, neanche il tempo di sfilare il casco, che una mano è già protesa per ritirare il denaro. Il militare non si qualifica subito e rifiuta di pagare.