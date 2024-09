Meteo allerta gialla in 9 regioni | ecco dove Le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come segnalato dal bollettino della Protezione Civile, attenzione puntata su Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. In arrivo una nuova perturbazione, che porterà anche piogge intense. Il maltempo interesserà, da oggi e almeno fino a venerdì, in particolare, la Pianura Padana, Alpi e Prealpi, Veneto, Toscana, Lazio e Campania. Temperature in sensibile calo, soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna. Ancora maltempo nel week end, in particolare domenica, con forti piogge previste al Nord e un clima autunnale che pian piano si estenderà a tutto il Paese