LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | si parte alle 19 00 per la sessione serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.45 Il programma della serata odierna. Lancio del peso femminile – Finale F32, 100m femminili – Finale T36, Lancio del peso maschile – Finale F36, 100m maschili – Finale T53, Lancio della clava maschile – Finale F51, 100m maschili – Finale T54, 100m femminili – T12 Turno 1, 100m femminili – Finale T53, Salto in lungo maschile – Finale T64, 100m femminili – Finale T54, 100m maschili – Semifinali T11, 100m femminili – T37 Turno 1 18.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladelladella sesta giornata dileggera in programmadi Parigi.