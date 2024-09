Legnante lancio d’argento | Ora la sesta medaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quintaparalimpica in carriera per Assunta, portacolori dell’Anthropos e capitano della nazionale azzurra a Parigi 2024. Ieri ha conquistato l’argento neldel disco F11. con la misura di 38,01 metri (miglior prestazione stagionale) e balzo al secondo gradino del podio ripetendo il risultato di Tokyo 2020, alle spalle della sola cinese Zhang Liangmin (con la misura di 39,08). Dopo due nulli e un 36,07 di sicurezza, al quarto tentativoritrova la sua proverbiale potenza e fa volare l’attrezzo a 38,01 metri. Un risultato brillante in attesa di competere nella finale del peso F11 dopodomani, alle 10. Giorno in cui, alle 11, scenderà in pista nei 1500 il compagno di squadra Ndiaga Dieng, atleta di Anthropos Civitanova, Avis Macerata e Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.