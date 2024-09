Juve pazza idea David | Giuntoli fiuta l’affare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Torino, 4 settembre 2024 – Mercato chiuso? Macché. Il calciomercato non dorme mai e, soprattutto, non chiude mai. Ufficialmente lo è, ma i direttori sportivi, che hanno appena finito di allestire le rispettive rose, sono già al lavoro sui colpi del futuro. E’ un ciclo continuo di caccia ai calciatori, non ci si ferma mai, soprattutto per quelli in odor di scadenza contrattuale. Nella mente di Cristiano, dunque, sta balenando unache covava già dai tempi del Napoli: Jonathan. Va in scadenza nel 2025 Nato negli States ma di nazionalità canadese,è da anni un punto fermo del Lille, squadra che quest’anno farà la Champions e affronterà sia Bologna chentus, a suon di gol, perché a volte bastano i numeri per capire la portata dell’attaccante: 87 reti in 190 partite. Precedentemente, al Genk, ne aveva segnati 37 in 83.