Joker | Folie à Deux la recensione | questo tragico e folle amore

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il film:, 2024. Regia: Todd Phillips. Cast: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz. Genere: Musicale, thriller psicologico. Durata: 138 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in lingua originale. Trama: Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé. A chi è consigliato? A chi ha amato il primo film, e non ha paura di affrontare la visione di (semi)musical. A chi ama i cinecomic rielaborati e con taglio originale.