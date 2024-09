Il Colloquio un cortometraggio per raccontare l’angioedema ereditario

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – La storia di Francesca, undi lavoro e tanti ricordi legati al nonno, sono questi gli elementi per una nuova narrazione delche, quando viene diagnosticato arriva a sconvolgere le vite di chi ne è affetto e di chi gli sta accanto, ma che oggi fa meno paura del passato.Francesca e suo nonno convivono entrambi con, ma loro esperienza con la malattia e l’impatto di questa sulla loro vita è legata a due momenti storici differenti, quello passato del nonno e quello presente di Francesca, che grazie ai progressi fatti dalla scienza è oggi più libera di scegliere e seguire i suoi sogni. L’esperienza della malattia è raccontata come un viaggio personale, un percorso della protagonista, in un momento di vita quotidiana, in cui tutti potranno trovare connessioni profonde e frammenti di loro stessi.