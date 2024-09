Elle Macpherson e la sua dieta severa | Ecco le abitudini che mi hanno trasformata - Tra ammirazione e polemiche per le sue cure contro il cancro

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 settembre 2024)e la sua: "leche mi" - Traper le sueilUna rivelazione inaspettata ha scosso il mondo della moda e della salute:, l'iconica "The Body", non è stata solo l'immagine della bzza e del successo impeccabili, ma ha combattuto una guerra molto personale e privatail, la celebre supermodella australiana, ha svelato di aver combattuto sette anni fa una silenziosa battaglia**ilal seno**. A conti fatti con i sessanta,ha preso una strada meno battuta, scegliendo di curarsi seguendo un metodo che ha creato parecchio dibattito: l'approccio olistico, ignorando i suggerimenti della medicina tradizionale. In quel periodo,stava vedendo Andrew Wakefield, famoso per le sue opinioni contrarie ai vaccini.