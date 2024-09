Delusione per Bebe Vio battuta in semifinale del fioretto Speranza bronzo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Vio, due volte campionessa paralimpica, è stata sconfitta inai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Nella gara dicategoria B, l’atleta italiana è stata superata dalla cinese Xiao con un punteggio di 15-9. Questa sconfitta impedisce aVio di avanzare alla finale per l’oro, ma non significa che la sua corsa sia finita. Ora,Vio avrà l’opportunità di competere nel tabellone dei ripescaggi, dove cercherà di conquistare la medaglia di bronzo.Leggi anche: Al via oggi le Paralimpiadi di Parigi 2024. Partecipa un numero record di atleti italiani: dove vederle Nellacategoria B Beatrice “” Vio Grandis esce sconfitta contro la cinese. L’atleta veneta inizialmente ha un problema tecnico alla carrozzina, sull’1-1. Ripartenza della Xiao che si porta in vantaggio sul 6-1.recupera portandosi sul 6-3.