Come consumare meno carburante quando sei bloccato nel traffico

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Ogni anno, la congestione delcosta agli americani oltre 87 miliardi di dollari, il che equivale a 97 ore perse per conducente”, afferma Dominic Wyatt, esperto di motori presso l’International Drivers Association. La situazione delintenso non è solo esasperante, ma è anche un notevole spreco di risorse, sia in termini di tempo che di. Ma esiste un modo pernel? Di seguito le strategie di esperti e i consigli pratici ideati per navigare in modo efficiente nelcon danni minimi al serbatoio della benzina.