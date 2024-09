Brian May Queen e il principio d’ictus | Avevo il braccio paralizzato ma ora sto bene e posso suonare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 settembre 2024 – La confidenza sui social a una platea di oltre 3 milioni di follower. Lo sguardo sereno e il tono pacato, pur ammettendo di essersi un “pochino spaventato”. CosìMay, 77enne leggenda vivente dei, ha rivelato oggi ai fan di aver avuto un episodio ischemico "minore", meno di un ictus, ma di essere in via di ripresa e già un grado dinuovamente l'amata chitarra. "Sono qui per darvi prima di tutto una notizia, credo. La buona notizia è che riesco ala chitarra dopo quanto accaduto negli ultimi giorni”. Il riferimento è a quello che May ha definito “piccolo ictus”. All'improvviso, da un momento all'altro ho perso il controllo di questo", ha raccontato in un video su Instagram sir, indicando ilsinistro e aggiungendo con perfetto understatement inglese: "Devo ammettere che mi sono un pochino spaventato".