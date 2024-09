Basket la IES Pisa ha 50 anni ma non li dimostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Nastri di partenza per la nuova stagione sportiva della IES, impegnata su più fronti, dal minialle squadre senior in Promozione Femminile e Divisione Regionale 2 maschile, nel cinquantesimo compleanno della società, nata nel 1974. LE NOVITA’ – Da segnalare l’ingresso della nuova preparatrice atletica Giulia Giardino, che con Francesco Salerno seguirà i piccoli, a partire dall’under 13, sino ai giocatori adulti, per svolgere un lavoro prettamente mirato alla prevenzione, rinforzo muscolare ed educazione al movimento, in ogni sua componente. LE CONFERME - Molte le conferme, come coach Paolo Campani per DVR2 e under 19 silver, quest’ultima fondamentale per completare l’organico a disposizione per la prima squadra, e Francesco Salerno per la Promozione Femminile.